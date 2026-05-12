Unabomber arriva l' archiviazione | per Elvo Zornitta è davvero finita

È stata ufficialmente archiviata l’indagine sul caso Unabomber, portando alla conclusione del procedimento legato a Elvo Zornitta. La notizia è stata riportata dall’Agi, che conferma la fine di questa vicenda giudiziaria. Con questa decisione, si chiude definitivamente il capitolo legato alla figura di Zornitta in relazione a questa vicenda.

È stato archiviato il fascicolo relativo al procedimento sul caso Unabomber, a riportalo è l'Agi. Finisce così defitinitvamente la storia legata a Elvo Zornitta.A riaprire il caso era stata l'inchiesta bis nel 2022 dalla Procura triestina che poi aveva chiesto l'archiviazione per Elvo Zornitta e.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Caso Unabomber: la Procura chiede l'archiviazione, Zornitta rinuncia alla prescrizioneDopo vent’anni di indagini, sospetti e colpi di scena, il caso Unabomber si avvia verso una probabile chiusura definitiva.

Processo sul caso Unabomber, Zornitta rinuncia alla prescrizioneHa detto no alla prescrizione Elvo Zornitta, il principale indagato nella prima inchiesta su Unabomber italiano, il misterioso attentatore che dal...