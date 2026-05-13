Un politico ha adottato un atteggiamento provocatorio, vestendo una giacca a righe tipica del personale di albergo e salutando senza coprire le spese. Questa scena si inserisce in un contesto di tensione legale legata a una cifra di circa 174 miliardi di euro, riferita a una presunta voragine finanziaria. L’episodio richiama una scena del cinema, ma si svolge nel clima di un dibattito pubblico acceso e complesso.

Giuseppe Conte ha fatto come il Conte MascettiUgo Tognazzi in Amici Miei Atto II. Ha fatto il "rigatino": s'è messo la giacca a righe degli impiegati d'albergo (qui i censori della salute del bilancio pubblico) e ha salutato tutti senza pagare le spese. Il conto finale del Superbonus, infatti, continua a lievitare anche a validità praticamente terminata, confermando come la misura simbolo del suo secondo governo abbia lasciato un'eredità pesantissima sui conti pubblici italiani. Gli ultimi dati Enea aggiornati al 30 aprile parlano chiaro: gli investimenti complessivi hanno superato i 127 miliardi di euro, mentre l'onere per lo Stato sfiora ormai i 132 miliardi.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Una voragine da 174 miliardi

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Superbonus, il buco nero da 174 miliardi: il Fisco blocca altri 4,1 miliardi sospetti

Notizie correlate

Superbonus, buco nero per i conti italiani: ci costa 174 miliardi. Vale quasi quanto il PnrrUtilizzando una metafora astronomica il superbonus potrebbe essere definito come il “buco nero” del bilancio dello Stato italiano.

Choc a Roma, precipita in un pozzo fantasma mentre passeggia col marito: 40enne inghiottita da una voragine non segnalataNon stava praticando sport estremo (anche se l’esito è stato quello di una roulette russa dove la posta in gioco è la vita stessa)… Fatto sta che la...

Argomenti più discussi: Le prime pagine dei quotidiani di oggi 13 maggio: la rassegna stampa; Il Superbonus si mangia il Pnrr: il conto per lo Stato arriva a 174 miliardi; Superbonus, stop a 4,1 miliardi di frodi: FdI inchioda Giuseppe Conte | Libero Quotidiano.it.

Conte lo sfascia conti: voragine da 174 miliardi Dubbi su 3 casi di Hantavirus in Italia Garlasco, la difesa di Sempio: Vice tumulato in casa Concia: Il Pd pensa ai gay quando si vota La prima pagina del Giornale è in edicola x.com