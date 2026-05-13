Una voragine da 174 miliardi

Da ilgiornale.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un politico ha adottato un atteggiamento provocatorio, vestendo una giacca a righe tipica del personale di albergo e salutando senza coprire le spese. Questa scena si inserisce in un contesto di tensione legale legata a una cifra di circa 174 miliardi di euro, riferita a una presunta voragine finanziaria. L’episodio richiama una scena del cinema, ma si svolge nel clima di un dibattito pubblico acceso e complesso.

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Giuseppe Conte ha fatto come il Conte MascettiUgo Tognazzi in Amici Miei Atto II. Ha fatto il "rigatino": s'è messo la giacca a righe degli impiegati d'albergo (qui i censori della salute del bilancio pubblico) e ha salutato tutti senza pagare le spese. Il conto finale del Superbonus, infatti, continua a lievitare anche a validità praticamente terminata, confermando come la misura simbolo del suo secondo governo abbia lasciato un'eredità pesantissima sui conti pubblici italiani. Gli ultimi dati Enea aggiornati al 30 aprile parlano chiaro: gli investimenti complessivi hanno superato i 127 miliardi di euro, mentre l'onere per lo Stato sfiora ormai i 132 miliardi.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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