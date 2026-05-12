Il superbonus è stato definito come un “buco nero” nel bilancio dello Stato italiano, con un costo stimato di 174 miliardi di euro. Questa cifra rappresenta quasi quanto l’intero Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr). La somma si riferisce a tutte le spese sostenute per gli interventi incentivati, che hanno coinvolto numerosi immobili e cittadini. La questione è al centro del dibattito pubblico e politico, in attesa di chiarimenti e interventi di regolamentazione.

Utilizzando una metafora astronomica il superbonus potrebbe essere definito come il “buco nero” del bilancio dello Stato italiano. Malgrado siano passati anni dal varo di questa misura voluta e rivendicata da Giuseppe Conte e dal Movimento Cinque Stelle – anche di più dei banchi a rotelle e dei monopattini elettrici – che hanno fatto una intera campagna elettorale parlando di case ristrutturate “gratuitamente”, quel gratuitamente si è trasformato per le casse del Paese in 174 miliardi di euro, quattro volte il costo preventivato. Pnrr da 194,4 miliardi totali. Praticamente quasi tutto il valore del Pnrr, che dal 2021 al 2026 per l’Italia è valso circa 194,4 miliardi di euro.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Superbonus, buco nero per i conti italiani: ci costa 174 miliardi. Vale quasi quanto il Pnrr

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