Miss Mamma in Poesia 2026 Prima classificata una mamma di Procida

Si è svolta la nuova edizione di “Miss Mamma in Poesia 2026”, con una mamma di Procida che ha ottenuto il primo posto. L’evento si è tenuto pochi mesi dopo il successo della passata edizione dedicata al Natale. Anche quest’anno, il concorso nazionale di bellezza e simpatia “Miss Mamma Italiana”, ideato da Paolo Teti della Te, ha coinvolto numerose partecipanti.

A pochi mesi dal successo ottenuto dall'ultima edizione di "Miss Mamma in Poesia" dedicata al Natale, anche quest'anno, si è tenuto un altro importante evento legato a "Miss Mamma Italiana", concorso nazionale di bellezza e simpatia, ideato da Paolo Teti della Te.Ma Spettacoli, dedicato alla figura della mamma e riservato a tutte le mamme aventi un'età tra i 25 ed i 45 anni, con fascia "Gold" per le mamme dai 46 ai 55 anni e fascia "Evergreen" per le mamme con più di 56 anni ("Miss Mamma Italiana" sostiene "Arianne" Associazione Nazionale Onlus per la lotta all'Endometriosi, una malattia progressiva ed invalidante, ancora poco conosciuta,...