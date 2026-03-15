GI Group porta a Fiera Didacta la divisione GI EDU | orientamento scolastico didattica orientativa e formazione docenti VIDEO

Durante la Fiera Didacta Italia, Daniela Cassullo, education consultant di GI EDU, divisione Education di Gi Group, ha spiegato ai microfoni di Orizzonte Scuola le attività del team, che si occupa di orientamento scolastico, didattica orientativa e formazione dei docenti. L'evento ha visto la presentazione ufficiale di GI EDU, coinvolgendo rappresentanti e partecipanti interessati alle nuove proposte nel settore dell’istruzione.

A margine di Fiera Didacta Italia, Daniela Cassullo, education consultant di GI EDU, la divisione Education di Gi Group, ha illustrato ai microfoni di Orizzonte Scuola l'ambito di attività del team. L'articolo GI Group porta a Fiera Didacta la divisione GI EDU: orientamento scolastico, didattica orientativa e formazione docenti VIDEO. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Articoli correlati Orientamento e lavoro: ad Arezzo arrivano gli Open Day di Gi GroupArezzo, 26 gennaio 2026 – Dalla stesura del CV a i percorsi formativi per acquisire nuove competenze, fino alle opportunità professionali del... Orientamento e ricerca di lavoro: a Pisa gli Open Day di Gi GroupDalla stesura del CV ai percorsi formativi per acquisire nuove competenze, fino alle opportunità professionali del territorio. Tutto quello che riguarda Fiera Didacta Fila porta a Didacta la cultura della creatività e supporto alla scuola del futuroFila-Fabbrica Italiana Lapis ed Affini partecipa a Fiera Didacta Italia e porta la propria visione della creatività come competenza educativa trasversale. distribuzionemoderna.info Didacta Italia 2026: il Convitto Filangieri porta a Firenze il progetto StEmozione tra scienza e storytellingInclusione, scienza e narrazione al centro dell’incontro. Il rettore Capria: «Riconoscimento al lavoro quotidiano dei nostri docenti e studenti» ... ilvibonese.it