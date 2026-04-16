Crollo Morandi | va in pensione Lamù eroe a quattro zampe che scavò tra le macerie

Nel tragico crollo del ponte avvenuto nel 2018, un cane ha svolto un ruolo fondamentale nelle operazioni di ricerca tra le macerie. Dopo anni di servizio, Lamù, il cane intervenuto in quei momenti difficili, si prepara ora a lasciare il lavoro e andare in pensione. La sua presenza tra le macerie di Genova è stata ricordata come un esempio di impegno e dedizione durante uno dei momenti più complessi di quella tragedia.

Genova non dimentica chi, in quelle ore drammatiche dell'agosto 2018, si arrampicò sui detriti di cemento e ferro per cercare la vita. E oggi, il ‘grazie’ della nostra città vola fino al Friuli Venezia Giulia per salutare il fine servizio di un protagonista a quattro zampe d’eccezione: Lamù, uno.🔗 Leggi su Genovatoday.it Notizie correlate In pensione Lamù, il cane che salvò vite dopo il crollo del ponte MorandiVa in pensione Lamù, un cane in servizio presso il Nucleo Cinofili del Friuli Venezia Giulia. Leggi anche: Da Amatrice a Norcia. Addio a Rocky, eroe a quattro zampe Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Dal crollo del ponte Morandi al terremoto in Turchia, ha salvato vite sotto le macerie: la cagnolina Lamù va in pensione; Processo Morandi verso l'epilogo, oggi repliche dei Pm agli imputati; Ponte Morandi, dopo quattro anni si chiude il dibattimento di primo grado; Ponte Morandi, il processo allo sprint finale: i 57 imputati e lo spettro della prescrizione. Lamù va in pensione: oltre 100 gli interventi di soccorso del pastore australiano dei vigili del fuoco, dal crollo del ponte Morandi al terremoto in TurchiaFRIULI - Lamù va in pensione: il pastore australiano del Nucleo cinofili del Friuli Venezia Giulia il 12 aprile ha compiuto 11 anni è stato l'ultimo turno ... ilgazzettino.it Crollo ponte, l'ex collaboratore di Morandi: Già nell'81 relazione avvertiva dei rischiIn una lunga intervista a Primocanale l’ingegnere Codacci Pisanelli svela un altro fatto molto importante: Nel 2015 un tecnico non riuscì a intercettare un cavo sulla pila poi crollata, un fatto grav ... primocanale.it Il consigliere M5S Roberto Gravina propone un modello simile al Crollo del Ponte Morandi per accelerare interventi e gestione delle risorse facebook