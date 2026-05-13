Una vergogna quella censura a Papa Ratzinger
Domani mattina, presso l'Aula Magna della Sapienza di Roma, sarà presente un rappresentante religioso che terrà un discorso pubblico. La presenza dell’oratore ha suscitato reazioni contrastanti, con alcune persone che definiscono la decisione di censurare il suo intervento come una scelta ingiusta. L’evento si svolge in un contesto di discussione pubblica e coinvolge diverse opinioni sulla libertà di espressione e sulla gestione delle figure religiose in ambito accademico.
Domani mattina Leone XIV è atteso alla Sapienza di Roma dove terrà un discorso nell'Aula Magna. Rivedere un Papa nell'ateneo romano riporta inevitabilmente al gennaio 2008, quando una lettera firmata da 67 professori e l'annunciata mobilitazione degli studenti più politicizzati fece saltare l'arrivo di Benedetto XVI all'inaugurazione accademica. Non tutti ricordano, però, la figuraccia fatta all'epoca dal governo Prodi che suggerì alla Santa Sede di rinunciare alla visita per il clima di protesta, addirittura proponendo di inventare un malanno «diplomatico» del Papa per non dare all'opinione pubblica l'idea di un'incapacità delle autorità a garantire l'ordine pubblico.🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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