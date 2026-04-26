Giovedì 14 maggio, presso l’università Leone XIV, si terrà un intervento del Papa. Quindici anni fa, questa stessa università decise di chiudere le porte a Benedetto XVI, allora ancora cardinale. La visita si svolge in un momento in cui si ripropone il legame tra l’istituzione e la figura religiosa. La presenza del Papa si inserisce in un contesto di eventi e ricordi legati alla storia dell’ateneo e alla figura di Ratzinger.

Giovedì 14 maggio Leone XIV parlerà nell’università che, 18 anni fa, sprangò le porte a Benedetto XVI. Oggi come allora, le autorità della Chiesa vanno bene quando rientrano nei confini del pensiero prevalente, come testimoniano Matteo Zuppi e Vincenzo Paglia. Chissà se questa sarà la volta buona. Il 14 maggio papa Leone XIV dovrebbe visitare l’Università La Sapienza di Roma, lo stesso ateneo che nel 2008 respinse con rabbia Benedetto XVI offrendo una clamorosa anticipazione della censura woke che sarebbe divenuta prassi circa un decennio dopo. Leone, fanno sapere dalla Sala stampa vaticana, dovrebbe cominciare la visita alle 10.20 dalla cappella universitaria «Divina Sapienza», dove ad accoglierlo ci saranno il cardinale vicario Baldo Reina, la rettrice dell’Università, Antonella Polimeni, e il cappellano don Gabriele Vecchione.🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Il Papa va alla Sapienza che espulse Ratzinger

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