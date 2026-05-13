Una storia che profuma d’erbe iniziata nel 1976 | la storica erboristeria il compleanno d' oro

Un’erboristeria fondata nel 1976 celebra il suo quarantesimo anniversario, rinnovando il legame con la comunità locale. L’attività, conosciuta per la storica presenza nell’area, rappresenta un punto di riferimento non solo commerciale ma anche identitario per la strada in cui si trova. La vicenda si inserisce in una cornice di continuità e tradizione, con un passato che si è mantenuto vivo nel tempo.

Ci sono insegne che diventano punti di riferimento non solo per il commercio, ma per l’identità stessa di una strada. È il caso dell’Erboristeria San Giorgio, situata in via Cesarea 9, a pochi passi dalla storica Porta Nuova, che quest’anno taglia il prestigioso traguardo dei cinquant’anni di.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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