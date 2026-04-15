L'erboristeria storica Novetti la bottega di Milano che resiste al tempo | Nel Dna i segreti del nonno

Nel cuore di Chinatown a Milano si trova l'Erboristeria Novetti, un negozio che ha resistito nel tempo. La gestione è passata di generazione in generazione, partendo dal nonno, poi al padre e infine a Elena, che oggi si occupa della bottega. L’attività ha radici profonde e mantiene intatti i dettagli del passato, con un linguaggio che si tramanda di generazione in generazione.