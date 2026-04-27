Dalle erbe sfuse agli oltre 700 prodotti | l' erboristeria riconosciuta bottega storica

A Rimini è stata riconosciuta una nuova bottega storica dedicata alle erbe e ai prodotti naturali. L’attività, situata lungo via Circonvallazione Occidentale, al civico 106, opera da cinquant'anni e propone oltre 700 prodotti, tra erbe sfuse e integratori. L’azienda combina la vendita di prodotti con la consulenza specializzata nel settore del benessere naturale, mantenendo viva una tradizione consolidata nel tempo.

Rimini riconosce una nuova bottega storica. È l'Erboristeria Stagnozzi, realtà commerciale radicata da cinquant'anni lungo via Circonvallazione Occidentale, al civico 106, dove il profumo delle erbe officinali si mescola da decenni con la consulenza esperta e la cura per il benessere naturale.🔗 Leggi su Riminitoday.it Notizie correlate L’erboristeria storica Novetti, la bottega di Milano che resiste al tempo: “Nel Dna, i segreti del nonno”Elena gestisce l'Erboristeria Novetti, che si trova nel cuore di Chinatown a Milano. Nuovo Tigre a Tavullia: 400mq e oltre 9.700 prodottiMagazzini Gabrielli sta espandendo la propria rete commerciale aprendo un nuovo punto vendita Tigre a Tavullia, rafforzando così il presidio... Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Le erbe di Antonio Cantele, ad Asiago un corso per conoscere le piante medicinali e aromatiche del territorio; Attenzione agli antiparassitari per cani e gatti venduti online: l'allerta del Ministero sui prodotti naturali non autorizzati; Poppalan, a Lusiana una giornata tra sementi, biodiversità e territorio. Quante volte, davanti a un sacchetto di erbe sfuse, la domanda è stata: “ ” C'è un mondo di segreti dietro ogni tazza, e ogni pianta officinale ha il suo modo per rivelarti i suoi - facebook.com facebook