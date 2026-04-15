Venerdì 17 aprile alle 21.30, il Caffè Letterario di Lecce ospiterà l’ultimo evento della stagione di Lost in Sound. La serata si svolgerà a lume di candela e vedrà la partecipazione di artisti e musicisti, che si esibiranno in un clima intimo e raccolto. L’evento rappresenta il finale di una serie di incontri dedicati alla musica dal vivo nella città.

Il Caffè Letterario di Lecce ospiterà venerdì 17 aprile, a partire dalle ore 21.30, l’ultimo appuntamento stagionale della serie Lost in Sound. La serata, curata da Filippiakos da Ballaròck, offrirà una selezione musicale a lume di candela pensata per anime gentili, con un ingresso previsto senza costi. Un viaggio sonoro tra i grandi classici internazionali. La programmazione musicale proposta per questa chiusura invernale punta su una profondità espressiva che attraversa generi e decenni. Il percorso acustico guidato da Filippiakos includerà brani di artisti iconici come Pink Floyd, Radiohead e Nick Cave, alternandosi a sonorità più intime e ricercate.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lecce, musica a lume di candela: il gran finale di Lost in Sound

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