Sono trascorsi oltre 40 anni dall’omicidio di Ezio Tarantelli, avvenuto il 27 marzo 1985 nel parcheggio di un’università, mentre stava per tornare a casa dopo aver tenuto una lezione di economia politica. La sua morte, causata dalle Brigate Rosse, rappresenta uno dei momenti più drammatici del terrorismo italiano degli anni Ottanta. La vicenda si svolge in un contesto di tensioni politiche e sociali che coinvolsero numerosi settori del paese.

di Mario Tiberi Sono passati più di 40 anni da quando Ezio Tarantelli fu ucciso dalle Brigate Rosse il 27 marzo 1985, nel parcheggio della Facoltà di Economia, mentre si accingeva a salire in macchina dopo avere tenuto la consueta lezione di economia politica. Era la “sua” facoltà, dove era stato studente-lavoratore, assistente ordinario e, infine, professore ordinario. La sua figura resta impropriamente legata alla riforma della scala mobile sfociata nell’Accordo di San Valentino, raggiunto con Cisl, Uil e Confindustria il 14 febbraio 1984. In realtà, la sua proposta era molto diversa da quella contenuta nel decreto dal governo Craxi, perché prospettava uno “scambio politico” tra governo e sindacato, nella quale la moderazione salariale avrebbe dovuto comportare un aumento dell’occupazione.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Ezio Tarantelli, l’utopia possibile dell’economista ucciso dalle Brigate Rosse

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