Mattarella ucciso dalle Brigate rosse gaffe del Ministro all’Istruzione

Nel corso di una dichiarazione pubblica, il Ministro all’Istruzione ha affermato che il presidente della Repubblica è stato ucciso dalle Brigate Rosse. La frase è stata pronunciata durante un evento che coincide con uno sciopero e proteste in più di cinquanta piazze italiane. La gaffe ha attirato l’attenzione dei media e ha suscitato reazioni di sconcerto e critica. Il ministro si è successivamente corretto, chiarendo il suo intento.

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Tempo di lettura: < 1 minuto Nel giorno dello sciopero e delle proteste in oltre 50 piazze da parte di studenti, sindacalisti e personale scolastico contro la riforma degli Istituti tecnici ma anche contro la leva militare, la guerra, il precariato, le prove Invalsi e la presenza del segretario di Stato degli Stati Uniti, Marco Rubio, in Italia, la serata ha registrato una gaffe del ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara. L'articolo proviene da Anteprima24.it.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - “Mattarella ucciso dalle Brigate rosse”, gaffe del Ministro all’Istruzione Gaffe di Valditara su uccisione Piersanti Mattarella: “fu ucciso dalle brigate rosse” - RTL 102.5 Notizie correlate Lo strafalcione del ministro dell’Istruzione Valditara: “Piersanti Mattarella ucciso dalle Brigate Rosse”“Sono qui per l’inaugurazione della scuola intitolata a Piersanti Mattarella: all’epoca avevo 18 anni e ricordo quella foto drammatica del presidente... "Piersanti Mattarella ucciso dalle Brigate rosse", bufera sul ministro Valditara: "E' stato un lapsus"Una nuova polemica investe Giuseppe Valditara: il ministro dell'Istruzione spesso è finito al centro dell'attenzione mediatica per frasi altisonanti... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Gaffe di Valditara sull'uccisione di Piersanti Mattarella: Ucciso dalle Brigate Rosse; Minetti, la grazia è un caso. Mattarella scrive a Nordio: Servono verifiche urgenti; Gaffe di Valditara sull'omicidio di Piersanti Mattarella, lui: Solo un lapsus; Il presidente al giuramento dei marescialli. Mattarella torna in città per la cerimonia. Lo strafalcione del ministro dell’Istruzione Valditara: Piersanti Mattarella ucciso dalle Brigate RosseUn errore da penna rossa del ministro dell'Istruzione: il fratello del presidente della Repubblica fu assassinato dalla mafia ... ilfattoquotidiano.it Valditara: Piersanti Mattarella ucciso dalle Brigate Rosse. Poi si corregge: LapsusIl ministro dell’Istruzione, in Irpinia, attribuisce per errore alle Brigate Rosse l’omicidio di Piersanti Mattarella ... tg.la7.it “Piersanti Mattarella ucciso dalle Brigate Rosse”. No, non è solo un lapsus inaccettabile È il sintomo di un rapporto disinvolto con la storia, la memoria della Repubblica e le istituzioni #Valditara x.com ANSA.it. . Gaffe di Valditara su Piersanti Mattarella: "Ucciso dalle Br". Il ministro dopo le polemiche: "Solo un lapsus" #ANSA https://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2026/05/07/gaffe-di-valditara-sulluccisione-di-piersanti-mattarella-lui-solo-un-lapsus_d9a0047 - facebook.com facebook