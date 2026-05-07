Mattarella ucciso dalle Brigate rosse gaffe del Ministro all’Istruzione

Da anteprima24.it 7 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel corso di una dichiarazione pubblica, il Ministro all’Istruzione ha affermato che il presidente della Repubblica è stato ucciso dalle Brigate Rosse. La frase è stata pronunciata durante un evento che coincide con uno sciopero e proteste in più di cinquanta piazze italiane. La gaffe ha attirato l’attenzione dei media e ha suscitato reazioni di sconcerto e critica. Il ministro si è successivamente corretto, chiarendo il suo intento.

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Tempo di lettura: < 1 minuto Nel giorno dello sciopero e delle proteste in oltre 50 piazze da parte di studenti, sindacalisti e personale scolastico contro la riforma degli Istituti tecnici ma anche contro la leva militare, la guerra, il precariato, le prove Invalsi e la presenza del segretario di Stato degli Stati Uniti, Marco Rubio, in Italia, la serata ha registrato una gaffe del ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara.   L'articolo proviene da Anteprima24.it.🔗 Leggi su Anteprima24.it

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Gaffe di Valditara su uccisione Piersanti Mattarella: “fu ucciso dalle brigate rosse” - RTL 102.5

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