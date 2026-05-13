Una persona è morta e 1.700 sono in isolamento a bordo di una nave da crociera per timore del norovirus in Francia

Una nave da crociera in Francia ha messo in isolamento oltre 1.700 persone a causa di un sospetto focolaio di gastroenterite, dopo la morte di un passeggero di 90 anni. Le autorità hanno deciso di mettere in quarantena tutti i passeggeri e l’equipaggio a bordo, nel tentativo di contenere la possibile diffusione del virus. La situazione è sotto monitoraggio, mentre si attendono ulteriori accertamenti sulla causa del decesso.

Più di 1.700 persone sono state messe in quarantena su una nave da crociera in Francia dopo la morte di un passeggero di 90 anni per un sospetto focolaio di gastroenterite. La nave dell'Ambassador Cruise Line è arrivata a Bordeaux nella serata di martedì 12 maggio, dopo essere salpata dalle isole.🔗 Leggi su Today.it

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Francia, muore per gastroenterite su una nave da crociera: 1.700 persone in quarantenaDopo la morte di un passeggero di 90 anni che era stato colpito da gastroenterite, oltre 1.

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