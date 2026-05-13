A bordo di una nave da crociera in Francia, una persona è deceduta a causa di una gastroenterite. La nave è stata posta in quarantena nel porto di Bordeaux, coinvolgendo circa 1.700 passeggeri. Le autorità hanno avviato test per verificare eventuali contagi o cause dell’infezione. La situazione è sotto controllo mentre si attendono ulteriori risultati ufficiali.

Sarebbero oltre 1.700 le persone a cui sono state imposte in una sola volta misure di quarantena su una nave da crociera a Bordeaux. Una decisione d'emergenza arrivata dopo che un passeggero sarebbe deceduto a bordo per una gastroenterite. Sospettando un focolaio, le autorità sanitarie hanno ordinato di ritirare sul ponte le passerelle ed evitare la discesa degli altri passeggeri., A scatenare le misure precauzionali è stato il decesso di un uomo 90enne, tra i passeggeri della crociera della Ambassador Cruise Lin partita il 6 maggio da Shetland e mirava a raggiungere la Spagna dopo una serie di tappe tra Inghilterra e Francia. Oltre alla vittima, tra i 1.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Francia, muore a bordo di una crociera per gastroenterite: in quarantena 1.700 passeggeri

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Hantavirus: quarantena per 4 passeggeri dopo il volo da crociera?? Punti chiave Come si trasmette l'Hantavirus attraverso i passeggeri della nave? Perché il Ministero della Salute ha disposto la quarantena...

Hantavirus, positivo un americano a bordo della nave da crociera. Grave una francese, un agente muore per un infartoNon sono positive le notizie sul fronte Hantavirus: come riportato dai funzionari statunitensi, uno dei diciassette cittadini americani rimpatriati...

Argomenti più discussi: Hantavirus, dopo il primo morto tutti ad abbracciare la vedova. Poi è morta anche lei. E la vita a bordo è continuata; Hantavirus, la circolare del ministero: Compagnie aeree segnalino casi sospetti. Ma Schillaci rassicura: Nessun pericolo in Italia; Hantavirus, il contagio scende dalla nave: assistente di volo ricoverata dopo il contatto con una passeggera morta; Passeggero muore per sospetta gastroenterite su nave, 1.700 isolati.

mattia nicolò negrelli (@NegrelliMattia) / Posts / X x.com

[VOTA] La Grande Lettura Estiva reddit

Hantavirus: positivo un americano a bordo della nave da crociera, un altro ha sintomi. Grave una francese, un agente muore per un infartoUna cittadina francese ha iniziato a manifestare i primi sintomi da Hantavirus sul volo di rientro: saranno isolati a scopo precauzionale i cittadini americani presenti sulla nave da crociera MV Hondi ... msn.com