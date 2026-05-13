A bordo di una nave da crociera arrivata a Bordeaux provenendo da Brest, un passeggero di 90 anni è deceduto a causa di una gastroenterite. In seguito alla sua morte, oltre 1.700 persone sono state messe in quarantena a bordo, mentre le autorità sanitari stanno monitorando la situazione. La nave rimane sotto osservazione mentre si attende il risultato delle analisi e delle verifiche sul focolaio.

Dopo la morte di un passeggero di 90 anni che era stato colpito da gastroenterite, oltre 1.700 persone sono state messe in quarantena su una nave da crociera arrivata a Bordeaux da Brest. Lo hanno reso noto le autorità sanitarie francesi: si sospetta un focolaio di norovirus. Circa 50 le persone a bordo che hanno manifestato sintomi. A bordo ci sono 514 membri dell’equipaggio e 1.233 passeggeri, perlopiù britannici e irlandesi: una cinquantina hanno manifestato sintomi e sono in corso esami per rilevare l’eventuale presenza di norovirus. I primi test a bordo hanno dato esito negativo, ma verranno condotte ulteriori analisi presso l’Ospedale Universitario di Bordeaux.🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Francia, muore per gastroenterite su una nave da crociera: 1.700 persone in quarantena

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Leggi anche: Francia, muore a bordo di una crociera per gastroenterite: in quarantena 1.700 passeggeri

Focolaio di gastroenterite in crociera: muore uno dei passeggeri a bordo della nave, oltre 1.700 persone in quarantena a BordeauxLa morte di un passeggero di 90 anni, vittima del focolaio di gastroenterite esploso a bordo, ha fatto scattare l’emergenza medica per un’intera nave...

Temi più discussi: Francia, passeggero muore per sospetta gastroenterite: 1.700 persone in quarantena su nave da crociera; Passeggero muore per sospetta gastroenterite su nave, 1.700 isolati; Passeggero muore per sospetta gastroenterite su nave, 1.700 isolati; Il caso Garlasco stasera a ‘Chi l’ha visto’: le anticipazioni.

La Francia confina più di 1.700 persone su una nave da crociera dopo una morte sospetta da norovirus - reddit.com reddit

Francia, passeggero muore per sospetta gastroenterite: 1.700 persone in quarantena su nave da crociera(Adnkronos) – Nuovo allarme sanitario su una nave da crociera. Circa 1.700 persone sono state messe in quarantena su ... cremonaoggi.it

Francia, passeggero muore per sospetta gastroenterite: 1700 persone in quarantena su naveLeggi su Sky TG24 l'articolo Francia, passeggero muore per sospetta gastroenterite: 1700 persone in quarantena su nave ... tg24.sky.it