Una donna di 55 anni, affetta da una forma grave di sclerosi multipla, ha potuto azionare autonomamente un dispositivo tecnologico oculare per somministrarsi il farmaco previsto dalla legge sul fine vita. La paziente, la cui identità è coperta da un nome di fantasia, ha utilizzato un macchinario specifico che permette di controllare il farmaco tramite movimenti oculari, consentendole di gestire direttamente la propria terapia.

L ibera, una donna toscana di 55 anni la cui identità è protetta da un nome di fantasia, ha vissuto per anni prigioniera di una forma gravissima di sclerosi multipla. Ma la sua non è stata solo una lotta contro la malattia, è stata una sfida lanciata a un sistema burocratico che, per due lunghi anni, le ha negato la possibilità di dire basta. Il 25 marzo 2026, quel percorso si è concluso nella sua casa, grazie a un’innovazione scientifica che ha trasformato il suo sguardo nell’ultima, decisiva azione di volontà. Suicidio assistito. Ora Libera, paralizzata dal collo in giù, può morire X Fine vita, l’autodeterminazione di Libera grazie alla tecnologia. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Un macchinario a tecnologia oculare ha permesso a una paziente malata di sclerosi multipla di azionare da sola il farmaco secondo legge sul fine vita

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