Una nuova spedizione della Flotilla è pronta a salpare ancora verso Gaza
Una nuova spedizione della Flotilla si prepara a partire verso Gaza, nonostante i recenti arresti e rimpatri di attivisti da parte di Israele. La Global Sumud Flotilla ha annunciato che giovedì 14 maggio salperà con destinazione Gaza, continuando le attività di solidarietà nel Mediterraneo. La notizia arriva pochi giorni dopo le operazioni di rimpatrio e le azioni di contrasto delle autorità israeliane contro le imbarcazioni e i partecipanti.
Nonostante i recentissimi rimpatri e arresti degli attivisti da parte di Israele, una nuova spedizione della Global Sumud Flotilla è pronta a prendere il largo per Gaza nella giornata di giovedì 14 maggio. Il punto di partenza è il porto di Marmaris, nella provincia turca di Mugla, a pca distanza.🔗 Leggi su Today.it
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