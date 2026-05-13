Una nuova spedizione della Flotilla è pronta a salpare ancora verso Gaza

Una nuova spedizione della Flotilla si prepara a partire verso Gaza, nonostante i recenti arresti e rimpatri di attivisti da parte di Israele. La Global Sumud Flotilla ha annunciato che giovedì 14 maggio salperà con destinazione Gaza, continuando le attività di solidarietà nel Mediterraneo. La notizia arriva pochi giorni dopo le operazioni di rimpatrio e le azioni di contrasto delle autorità israeliane contro le imbarcazioni e i partecipanti.

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