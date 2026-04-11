Gaza non può aspettare | parte la nuova sfida della Global sumud flotilla 70 navi pronte a salpare da Barcellona

Da Barcellona, 70 navi sono pronte a salpare nell’ambito della nuova iniziativa della Global Sumud Flotilla, con l’obiettivo di portare aiuti a Gaza. L’organizzazione denuncia che, nonostante un presunto cessate il fuoco, le autorità israeliane continuano a condurre operazioni militari, bombardamenti e azioni di sfollamento nella regione palestinese e nella Cisgiordania. La mobilitazione si inserisce in un contesto di persistenti tensioni e conflitti sul territorio.

“Gaza non può aspettare. Sotto il velo di un falso cessate il fuoco, Israele continua a far morire di fame, bombardare, torturare e sfollare impunemente i palestinesi a Gaza e in Cisgiordania”. È quanto si legge in una comunicazione firmata dalla Global sumud flotilla, la missione umanitaria internazionale che nei mesi scorsi ha provato a rompere il blocco navale per consegnare aiuti umanitari nella Striscia di Gaza nel corso dell’assedio da parte di Israele. (GSF FOTO) – Notizie.com La notizia è che la Flotilla è già pronta a ripartire e lo farà domani, domenica 12 aprile 2026, ancora una volta con l’obiettivo di raggiungere Gaza.🔗 Leggi su Notizie.com © Notizie.com - “Gaza non può aspettare”: parte la nuova sfida della Global sumud flotilla. 70 navi pronte a salpare da Barcellona Gaza: tappa a Napoli per la Global Sumud FlotillaNella domenica delle Palme, a Napoli un ramoscello d’ulivo è stato consegnato anche ai volontari della Global Sumud Flotilla che, partiti da Livorno,... Global Sumud Flotilla: un’altra flottiglia salperà per Gaza alla fine di marzoUna nuova spedizione della Global Sumud Flotilla, simile a quella partita l’autunno scorso e fermata da Israele prima di arrivare a Gaza, salperà...