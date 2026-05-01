Una maggio Taranto libero e pensante | la diretta tv della manifestazione-concerto

Da un parco archeologico alle mura greche, si svolge la diretta di “Uno Maggio Taranto Libero e Pensante 2026”. L’evento si tiene a Taranto e viene trasmesso in diretta televisiva. La manifestazione è stata resa possibile grazie a un crowdfunding che ha coinvolto sostenitori e partecipanti. La manifestazione si presenta come un momento di espressione libera e pensante, con musica e incontri pubblici.