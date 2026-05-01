Una maggio Taranto libero e pensante | la diretta tv della manifestazione-concerto
Da un parco archeologico alle mura greche, si svolge la diretta di “Uno Maggio Taranto Libero e Pensante 2026”. L’evento si tiene a Taranto e viene trasmesso in diretta televisiva. La manifestazione è stata resa possibile grazie a un crowdfunding che ha coinvolto sostenitori e partecipanti. La manifestazione si presenta come un momento di espressione libera e pensante, con musica e incontri pubblici.
Sicurezza sul lavoro, il paradosso dei Tecnici della prevenzione: Landini, pensaci tu! Il lavoro torni fondamento della Repubblica. Questo sistema economico diffonde la diseguaglianza Saliranno mai i salari? Non prima del 2029, ma solo a costo di interventi profondi È un 'decreto imprese'! Dal governo nulla ai lavoratori impoveriti, ma c'è chi ci guadagna sempre Primo maggio, Landini: “Basta propaganda. Il decreto non dà un euro”. Meloni: “Con noi 1,2 milioni di occupati in più”. Ma nell’ultimo anno sono scesi Primo maggio, l’appello del vescovo di Torino: “Eravamo la città delle auto, vogliamo diventare la città delle armi? Basta alla produzione degli strumenti di morte” Oxfam: “Tra 2019 e 2025 salario medio reale giù del 12%: abbiamo lavorato gratis per 108 giorni.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Notizie correlate
Leggi anche: Uno Maggio Taranto 2026, la scaletta del concertone “Libero e Pensante”: ecco tutti i cantanti presenti e come seguirlo in diretta tv
Uno Maggio Taranto Libero e Pensante: sul palco Subsonica e Brunori Sas. Tra le voci della società civile c’è Francesca Albanese. Tutte le informazioni sull’eventoSvelato il cast dell’Uno Maggio Taranto Libero e Pensante, giunto alla 13esima edizione.
Una raccolta di contenuti
Temi più discussi: Uno Maggio Taranto Libero e Pensante: sul palco Subsonica e Brunori Sas. Tra le voci della società civile c’è Francesca Albanese. Tutte le informazioni sull’evento; Concertone di Taranto, da Bunori Sas ai Subsonica: i cantanti che si esibiranno il Primo maggio; UNO MAGGIO TARANTO LIBERO E PENSANTE/ Tante le voci sul palco per ricordarci di restare umani; Uno Maggio Taranto 2026: da Brunori ai Subsonica, tutti i nomi dei cantanti in scaletta e i conduttori.
Uno Maggio Taranto 2026, la scaletta del concertone Libero e Pensante: ecco tutti i cantanti presenti e come seguirlo in diretta tvDal palco del Parco delle mura greche: Subsonica, Brunori Sas, Gemitaiz e tanti altri. Ecco la scaletta completa. ilfattoquotidiano.it
UNO MAGGIO TARANTO Libero e Pensante. Guarda la direttaUno Maggio Taranto Libero e Pensante, giunto alla sua XIII edizione, al Parco Massimo Battista (Parco Archeologico delle Mura Greche). newsic.it
Concerto del Primo Maggio: le ultime news da Roma e Taranto facebook
Concerto del 1° maggio a Taranto, l’appello contro le guerre e i diritti negati: “Restiamo umani”. @Virdiesse x.com