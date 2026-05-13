Una domenica di sport e condivisione nel cuore della città | si corre con la terza edizione della StraForlì
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Domenica le strade di Forlì torneranno a vibrare sotto i piedi di centinaia di runner per la terza edizione della "StraForlì - Run in the City". L'evento, ormai punto di riferimento per la comunità, trasformerà il centro storico e i quartieri limitrofi in un grande palcoscenico sportivo all'aria.🔗 Leggi su Forlitoday.it
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