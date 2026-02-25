Sport | Roma-Ostia half marathon domenica 1 marzo si corre la 51ma edizione modifiche alla viabilita’

Domenica primo marzo si svolgerà la 51ma edizione della Roma-Ostia half marathon, la celebre mezza maratona di 21,097 chilometri. La partenza è prevista per la mattina, tra le 8:50 e le 9:30, dal Palalottomatica, mentre l’arrivo avverrà alla rotonda di piazzale Cristoforo Colombo a Ostia, dopo che gli atleti avranno percorso il lungo rettilineo di via Cristoforo Colombo. Questa manifestazione comporta diverse modifiche alla viabilità, in particolare per i residenti dell’Eur e delle zone dell’entroterra del Municipio Roma X. Modifiche alla viabilità e percorsi interessati. Il percorso di gara interesserà diverse vie all’Eur, tra cui viale Europa, viale Tupini, piazza Atarturk, viale dell’Umanesimo, viale del Ciclismo, viale della Tecnica, viale dei Primati sportivi e viale dell’Oceano Pacifico. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Dieci ragazzi autistici alla Roma-Ostia, 'momento storico per lo sport inclusivo'Il Progetto Filippide sarà al via della 51ª edizione della Roma Ostia Half Marathon, in programma il prossimo 1 marzo, con una squadra composta da 10 atleti con autismo di grado grave e gravissimo, og ... ansa.it

