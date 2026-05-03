Stramilano 2026 la città corre e batte ogni record | oltre 62mila runner tra sport festa e condivisione

Nella giornata di domenica 3 maggio 2026 si è svolta a Milano la 53esima edizione della Stramilano, con oltre 62.500 partecipanti. La manifestazione, che coinvolge runner e appassionati di sport, si è svolta nel centro della città, partendo da Piazza Duomo e attraversando le vie principali. Questa edizione ha registrato il numero più alto di iscritti di sempre, confermando il ruolo della corsa come evento di grande richiamo per la città.

Milano, 3 maggio 2026 – Città in festa con la Stramilano 2026. Oggi, domenica 3 maggio, oltre 62.500 persone, record per la manifestazione, si sono radunate in Piazza Duomo e nelle vie del centro, dando vita alla 53esima edizione della stracittadina. Un evento che ha trasformato la città in un fiume di energia, tra sport, sorrisi e voglia di stare insieme. https:www.ilgiorno.itvideostramilano-2026-la-partenza-della-corsa-ueqbw4nr Il ricordo di Zanardi. La giornata si è aperta con un momento di raccoglimento e un ricordo dedicato a Alex Zanardi, figura simbolo di determinazione e passione sportiva, scomparso ieri a 59 anni. Madrina Francesca Lollobrigida.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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