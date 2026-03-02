Quest’anno TikTok rivale di Meta Quest arriverà negli Stati Uniti con un nuovo headset e un sistema operativo aggiornato. Il dispositivo utilizza Pico OS 6, una versione rivista del sistema XR di Pico, progettata per migliorare l’esperienza utente. Contestualmente, è stato annunciato anche un nuovo visore di fascia alta chiamato Project Swan.

Questo aggiornamento presenta pico os 6, una revisione sostanziale del sistema operativo XR di Pico, accompagnata dall’annuncio del nuovo visore di fascia alta project swan. L’evento mette in luce una direzione orientata a prestazioni avanzate, esperienze immersive potenziate e una maggiore apertura agli sviluppatori, con strumenti di sviluppo all’avanguardia e una prospettiva di diffusione commerciale negli Stati Uniti nel corso dell’anno. La nuova versione introduce un nuovo engine di rendering spaziale, un design dell’interfaccia utente completamente rinnovato e SDK aperti basati su Android Studio. L’obiettivo è offrire una pipeline di rendering avanzata in grado di eseguire applicazioni Android direttamente in layer immersive, eliminando la necessità di finestre 2D tradizionali. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

© Mondoandroid.com - Tiktok rivale di meta quest arriva negli usa quest anno con un headset e un os ridisegnato

Meta presenta occhiali a display e smartwatch per salute e intelligenza artificiale entro quest’annoQuesto testo sintetizza i piani di Meta per uno smartwatch, con focus su monitoraggio sanitario e integrazione con Meta AI.

Rita De Crescenzo su Tiktok: napoletani a Roccaraso anche quest’anno. Il sindaco: bus turistici a numero chiusoLa tiktoker Rita De Crescenzo suona la carica: andiamo anche quest'anno tutti a Roccaraso.

Non solo Telegram: Meta e TikTok nel mirino. Ecco dove si nascondono i truffatori onlineIl rapporto Revolut rivela che Telegram è la fonte di frodi APP in più rapida crescita: i casi sono aumentati del 233% a livello globale dal 2024. Il report rileva anche che le piattaforme di Meta ins ... msn.com

Meta e TikTok vincono la sfida legale contro le tariffe di vigilanza UELe grandi piattaforme social hanno ottenuto un piccolo ma significativo successo legale in Europa. Meta e TikTok hanno infatti vinto una causa contro la Commissione Europea, contestando la cosiddetta ... hwupgrade.it

