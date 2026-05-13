Una delegazione della Regione Abruzzo a Praga per rafforzare l' offerta turistica

Una delegazione della Regione Abruzzo, composta dal dipartimento Turismo e da rappresentanti delle Camere di commercio, si trova attualmente a Praga. La missione ha l’obiettivo di promuovere l’offerta turistica della regione e di rafforzare i rapporti con il mercato ceco. La visita si inserisce in un progetto di collaborazione tra le due realtà per sviluppare opportunità nel settore turistico.

Porta dritto nel cuore della Repubblica Ceca l’ultima missione istituzionale della Regione Abruzzo – dipartimento Turismo - una delegazione della quale è in visita a Praga insieme con una rappresentanza delle Camere di commercio.L’iniziativa si inserisce nell’ambito del protocollo d’intesa.🔗 Leggi su Chietitoday.it

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