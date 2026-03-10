Premio 5 Stelle d’Oro della Cucina | la Delegazione Abruzzo celebrata a Firenze

A Firenze, la delegazione Abruzzo dell’associazione italiana cuochi ha ricevuto il premio 5 Stelle d’Oro della Cucina, un riconoscimento che premia i professionisti del settore per il loro impegno e la qualità del lavoro. L’evento ha visto la consegna del premio durante una cerimonia dedicata ai protagonisti della gastronomia regionale. La delegazione ha ritirato il riconoscimento davanti a un pubblico di esperti e appassionati.

La cerimonia si è svolta il 10 marzo nel complesso di Sant'Apollonia a Firenze e ha visto protagonisti diversi rappresentanti della delegazione abruzzese Alla cerimonia era presente anche lo chef Daniele Colasante, presidente Aic Abruzzo, da sempre impegnato nella crescita dell'associazione e nella promozione della professionalità degli chef abruzzesi. Il premio 5 stelle d'oro della cucina rappresenta non solo un riconoscimento al lavoro svolto, ma anche uno stimolo a continuare a portare avanti con passione e professionalità l'eccellenza della cucina abruzzese.

