Una cura a ultrasuoni Studio della Sant’Anna contro l’Alzheimer

Una ricerca condotta presso l’Università Sant’Anna si concentra sull’utilizzo degli ultrasuoni come possibile trattamento contro l’Alzheimer. Lo studio analizza come questa tecnologia possa agire sui processi di neuro-infiammazione che si verificano nelle malattie neurologiche. Finora, le sperimentazioni sono state condotte in laboratorio e si stanno valutando le potenzialità di questa metodica nel ridurre l’impatto di tali patologie.

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Gli ultrasuoni possono diventare uno strumento per contrastare i processi di neuro-infiammazione associati a molte malattie neurologiche. Lo indica lo studio pubblicato su Acoustics, rivista del gruppo Nature, che dimostra come specifici parametri di ultrasuoni a bassa intensità siano in grado di modulare l’attività della microglia, l’insieme delle cellule immunitarie del cervello. La ricerca è stata condotta dalla Scuola Sant’Anna e, spiega una nota dell’istituzione accademica pisana, "apre allo sviluppo di nuove strategie terapeutiche non invasive contro patologie caratterizzate da neuro-infiammazione, tra cui le malattie degenerative come l’ Alzheimer ".🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Una cura a ultrasuoni. Studio della Sant’Anna contro l’Alzheimer ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Lotta all’Alzheimer e terapie non invasive: gli ultrasuoni frenano l’infiammazione cerebrale nello studio del Sant’AnnaPISA – La battaglia contro le malattie neurologiche e degenerative, come il morbo di Alzheimer, si arricchisce di un nuovo, promettente capitolo... Ultrasuoni per contrastare la neuroinfiammazione: nuove prospettive dallo studio Sant'AnnaGli ultrasuoni possono diventare uno strumento per contrastare i processi di neuroinfiammazione associati a molte malattie neurologiche. Argomenti più discussi: Una cura a ultrasuoni. Studio della Sant’Anna contro l’Alzheimer; Ultrasuoni per contrastare la neuroinfiammazione; Lotta all'Alzheimer e terapie non invasive: gli ultrasuoni frenano l'infiammazione cerebrale nello studio del Sant'Anna. Ho compiuto 35 anni la settimana scorsa. Improvvisamente mi sono fatto male alla schiena ieri sera mentre mi lavavo i denti. reddit Ultrasuoni contro la neuroinfiammazione: dalla Sant’Anna una speranza contro le malattie neurodegenerativeLo studio coordinato dall'Ateneo d'eccellenza pisano apre nuove prospettive per lo sviluppo di strategie terapeutiche per malattie degenerative come l’Alzheimer. intoscana.it