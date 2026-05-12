Lotta all’Alzheimer e terapie non invasive | gli ultrasuoni frenano l’infiammazione cerebrale nello studio del Sant’Anna

Una ricerca condotta presso un centro di eccellenza in Italia ha studiato l’uso degli ultrasuoni come metodo non invasivo per ridurre l’infiammazione cerebrale associata a malattie neurodegenerative come l’Alzheimer. Lo studio ha coinvolto un campione di pazienti e ha rilevato una diminuzione dell’infiammazione dopo i trattamenti, senza ricorrere a interventi chirurgici o terapie invasive. I risultati sono stati pubblicati su una rivista scientifica internazionale.

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