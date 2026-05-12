Ultrasuoni per contrastare la neuroinfiammazione | nuove prospettive dallo studio Sant' Anna
Uno studio condotto presso un ateneo italiano ha esplorato l'uso degli ultrasuoni come possibile metodo per contrastare la neuroinfiammazione, un processo coinvolto in diverse malattie neurologiche. I ricercatori hanno analizzato come questa tecnologia possa influenzare i processi infiammatori nel sistema nervoso, aprendo nuove strade per eventuali trattamenti. L’indagine si basa su risultati preliminari ottenuti in laboratorio e rappresenta un passo avanti nello studio delle terapie non invasive.
Gli ultrasuoni possono diventare uno strumento per contrastare i processi di neuroinfiammazione associati a molte malattie neurologiche. E' quanto emerge da uno studio pubblicato su 'npj Acoustics', rivista del gruppo Nature, che dimostra come specifici parametri di ultrasuoni a bassa intensità.🔗 Leggi su Pisatoday.it
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