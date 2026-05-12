Ultrasuoni per contrastare la neuroinfiammazione | nuove prospettive dallo studio Sant' Anna

Uno studio condotto presso un ateneo italiano ha esplorato l'uso degli ultrasuoni come possibile metodo per contrastare la neuroinfiammazione, un processo coinvolto in diverse malattie neurologiche. I ricercatori hanno analizzato come questa tecnologia possa influenzare i processi infiammatori nel sistema nervoso, aprendo nuove strade per eventuali trattamenti. L’indagine si basa su risultati preliminari ottenuti in laboratorio e rappresenta un passo avanti nello studio delle terapie non invasive.

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