Viaggio nell’antico Egitto tra scienza e mistero | incontro sul libro egiziano dei morti

Sabato 11 aprile a Padova si svolge l'inizio del ciclo di conferenze intitolato “Alle frontiere dell’aldilà”, organizzato dall’Associazione Archeosofica con il patrocinio del Comune. La serie di incontri si concentra sull’antico Egitto, con un particolare focus sul libro egiziano dei morti, un testo che accompagna i defunti nel loro viaggio nell’aldilà. L’iniziativa si propone di approfondire aspetti legati alla scienza e ai misteri di questa civiltà millenaria.

Sabato 11 aprile a Padova prende il via il ciclo di conferenze “Alle frontiere dell’aldilà”, promosso dall’Associazione Archeosofica con il patrocinio del Comune di Padova. Il primo appuntamento, “Il Libro Egiziano dei Morti: tra scienza e magia”, propone un approfondimento su uno dei testi più affascinanti dell’antichità, ancora oggi capace di interrogare l’uomo sul significato della vita e della morte.Al centro dell’incontro la sapienza dell’antico Egitto, che attraverso simboli e geroglifici ha tramandato una visione complessa del viaggio dell’anima dopo la morte. Un patrimonio di conoscenze che offre spunti di riflessione sulla coscienza e sull’esperienza interiore. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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Chi Erano Davvero i Faraoni La Verità sull’Antico Egitto | Episodio Completo

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