In un articolo recente si discute dell'idea che, invece di un vaccino contro malattie, sarebbe utile un medicinale contro il panico e la paura. L’argomento si concentra sull’assenza di un trattamento reale per queste emozioni, che spesso si manifestano in situazioni di emergenza o crisi. La proposta si basa sull’ipotesi che un “vaccino” di questo tipo potrebbe aiutare a gestire meglio le reazioni emotive più intense.

L'unico vaccino che avremmo dovuto ritrovarci in circolo, senza averlo mai iniettato, è quello contro il panico e la paura. La follia del Covid, tra buona fede e malafede, virologi veri e falsi, azzeccagarbugli e premi Nobel che alla fine hanno trasformato una pandemia in una religione, disconoscendo le ragioni del dubbio alla scienza e trasformandola in magia, non ci ha insegnato invece proprio niente. È bastato un topo in Argentina e un ornitologo che osservava gli uccelli in una discarica per far ricadere gli italiani nel circo mediatico e linguistico dell'apocalisse pandemica. Non esagero affatto, me ne frego dei topi e dell'Hantavirus, ma i sintomi di quel male ci sono già.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Un vaccino contro la paura

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Stanno sviluppando un vaccino contro l’ansia

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