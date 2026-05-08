La resa dei conti nel circo Covid | aghi paura e politici che scoprono la truffa del presunto vaccino

In una riunione di Commissione, si sono susseguite accuse e memorie contrastanti riguardo alla gestione della pandemia. Sono stati discussi aspetti legati all’utilizzo di aghi, alle paure diffuse tra la popolazione e alle dichiarazioni di alcuni politici sul presunto ruolo truffaldino del vaccino. La discussione si è concentrata su eventi e dichiarazioni che hanno alimentato polemiche e tensioni, senza che siano stati presentati nuovi dati ufficiali.

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La scena era quella tipica della Repubblica terminale: luci al neon, acqua tiepida nei bicchieri di carta e senatori che parlano come reduci di una guerra che hanno contribuito ad arredare. In Commissione Covid, Lucio Malan ha agitato il cadavere della fiducia pubblica come un trofeo da caccia: “Smontato il castello di bugie”. E giù con la rivelazione atomica: i vaccini non fermavano davvero il contagio. Una frase che nel 2021 sarebbe stata trattata come eresia digitale, con il plotone degli epidemiologi da talk show pronto a spararti addosso grafici colorati e indignazione morale. Oggi invece rimbalza tra i corridoi del potere con l’odore rancido delle verità tardive, quelle che arrivano quando non costano più nulla.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - La resa dei conti nel circo Covid: aghi, paura e politici che scoprono la truffa del presunto “vaccino” Notizie correlate Leggi anche: La bufala dei “11.000 politici e membri dell’élite” esentati dal vaccino Covid in Nuova Zelanda Referendum, nel centrodestra parte la resa dei conti: Nordio resta, Del Mastro verso l’uscitaLa sconfitta al referendum sulla riforma della giustizia apre una crepa nel centrodestra, ma non colpisce tutti allo stesso modo. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Bilancio: resa dei conti per Meloni; Risultati BioNTech in arrivo: l’oncologia può compensare il crollo dei vaccini?; Medici di famiglia, nuova riforma: Meloni sconfiggerà il potere della lobby?; Indiana, la vendetta di Trump fa centro nelle primarie repubblicane. Molo, è la resa dei conti, duello Ciccioli-Silvetti. Ne resterà soltanto unoANCONA - In casa Fratelli d’Italia è l’ora della resa dei conti. L’eurodeputato e coordinatore provinciale Ciccioli ha chiamato a raccolta il gruppo consiliare e i tre assessori. L’incontro di venerdì ... corriereadriatico.it Il piano di ripresa post Covid lacunoso e opacoAGI - Secondo una nuova relazione della Corte dei conti europea, il dispositivo per la ripresa e la resilienza (Rrf), ossia il fondo principale dell'Ue da 577 miliardi di euro per la ripresa post-pand ... msn.com Hantanavirus sulla nave da crociera: Bassetti spiega i contagi, la mortalità, i sintomi e le differenze col Covid - https://l-nk.it/xSj2fu - facebook.com facebook "La nostra fortuna è che l'Hantavirus è meno furbo del Covid: oltre a essere meno contagioso, muore quando uccide l'ospite." Prof. Matteo Bassetti, virologo #NonStopNews LIVE Link in Bio x.com