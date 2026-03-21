Nel sud dell’Inghilterra, nel Kent, si registra un aumento dei casi di meningite, portando le autorità a organizzare code per la somministrazione del vaccino. La situazione ha provocato preoccupazioni tra la popolazione, mentre le strutture sanitarie continuano a monitorare il numero di infezioni e a offrire rassicurazioni sulla gestione dell’emergenza.

Nel sud dell’Inghilterra cresce la tensione attorno a un focolaio di meningite che, nel giro di pochi giorni, ha riportato al centro dell’attenzione pubblica il tema delle malattie infettive. Le immagini delle code ai centri vaccinali, con centinaia di persone in attesa fin dalle prime ore del mattino, raccontano più di ogni dato la percezione del rischio tra i cittadini. Una paura concreta, alimentata dalla rapidità con cui i casi sono aumentati e dalla notizia dei primi decessi. Allo stesso tempo, le autorità sanitarie cercano di contenere l’allarme, sottolineando come la situazione sia sotto controllo e circoscritta. Ma il contrasto tra... 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Meningite nel Kent, i casi salgono e scattano le code per il vaccino: paura e rassicurazioni

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Salgono a 34 i casi di meningite registrati nel Kent, in Inghilterra Lunghe code davanti ai centri vaccinali aperti dalle autorità: https://fanpa.ge/M0MzR facebook

Oggi pomeriggio arriverà l'aggiornamento sulla meningite, purtroppo i casi sono saliti. Però ho pubblicato un articolo che parla di calcio, per non diventare troppo monotono. Link nel primo commento. disponibile su Substack con un abbonamento da 1,65€ al x.com