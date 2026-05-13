Un robot per 200 km di documenti | Milano inaugura l' archivio dei record è il più grande d' Europa

A Milano è stato aperto il più grande archivio d’Europa dedicato ai documenti, con una superficie sufficiente a contenere un robot in grado di gestire 200 chilometri di materiali. L’edificio è dotato di sistemi di sicurezza che riducono l’ossigeno negli ambienti, per prevenire incendi e muffe. Il robot si sposta velocemente tra scaffali di acciaio, facilitando la conservazione e la gestione dei documenti.

Si muove veloce tra scaffali d'acciaio, in ambienti dove l'ossigeno è ridotto al minimo per impedire al fuoco di divampare e alla muffa di aggredire la carta. Si chiama Ansperto ed è il nuovo robot archivista che, da oggi, affianca il veterano Eustorgio nella gestione della Cittadella degli.🔗 Leggi su Milanotoday.it

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