Milano ha ufficialmente inaugurato il più grande archivio cittadino d’Europa. La struttura, situata nel cuore della città, raccoglie documenti e materiali storici che riguardano la vita e lo sviluppo del territorio nel corso degli anni. La nuova struttura si estende su una vasta superficie e ospita numerosi volumi, fotografie e registrazioni, rendendo accessibile un patrimonio che copre diversi secoli di storia urbana.

. Al centro del primato la Cittadella degli Archivi del Comune, nel quartiere Niguarda, che ha raggiunto infatti una capacità complessiva pari a 200 chilometri lineari di documenti, ed è seconda solo a Parigi, che è però archivio nazionale. Mentre a Milano sono custoditi i documenti relativi alla città. Questo grazie all'inaugurazione, alla presenza del sindaco Giuseppe Sala, del nuovo impianto meccanizzato di cui è protagonista indiscusso 'Ansperto', uno speciale robot archivista di ultima generazione che affianca 'Eustorgio', il robot che già era presente nella Cittadella.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il più grande archivio cittadino di tutta Europa? Da oggi ce l’ha la città di Milano

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

La morsa dello smog su Milano: Pm10 ancora sopra la soglia di guardia in tutta la città. Ecco perché è un (grande) problemaMilano, 11 marzo 2026 – Non si allenta la morsa dello smog sulla provincia di Milano: concentrazioni di Pm10 ancora sopra la soglia di guardia (50...

Leggi anche: La mossa a sorpresa. I Sudd Cobas occupano tutta piazza Europa: "E non ce ne andiamo"

Temi più discussi: Sito Istituzionale | Festa dell'Europa, gli eventi in programma a Roma; L’Europa davanti alla sua prova morale: accogliere Kyiv o svuotare il sogno europeo - di Anna Zafesova [articolo]; La sicurezza dell'Europa inizia dai suoi porti; Roma celebra l'Europa e il Pincio si tinge di blu. Fitto: Valori fondanti dell'Europa oggi non più scontati.

Quattro anni fa il governo Meloni appariva forte e stabile. E aveva una grande opportunità: abbandonare Orban e i suoi veti e contribuire ad accelerare e riformare il processo di integrazione europea. Contare in Europa per cambiarla e renderla più forte, propri x.com

Germania Italia 2006. È questo il più grande pareggio senza gol di sempre (2-0 dopo il tempo supplementare). Ricordo di averlo guardato e non mi importava nemmeno che non ci fossero gol. L'Italia ne ha segnati 2 nel tempo supplementare, quindi non tecni - reddit.com reddit

In Germania sta nascendo il più grande sistema di laghi artificiali d'Europa, sarà grande quasi quanto il Lago di ComoIn Germania sta nascendo il più grande sistema di laghi artificiali d'Europa. Un progetto nella Germania orientale sta trasformando le ex miniere di lignite in laghi artificiali collegati tra loro In ... it.euronews.com

Il più grande telescopio ottico del mondo è quasi pronto: l’Europa, l’Italia e il sogno di Nanni BignamiFino a oggi, grazie ai telescopi spaziali, abbiamo scoperto più di cinquemila esopianeti, ovvero pianeti che orbitano intorno a altre stelle Molti non lo sanno, ma l’Italia è tra i paesi in prima ... ilgiornale.it