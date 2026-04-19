Un robot ha stabilito un nuovo record nella mezza maratona di Pechino, coprendo i 21,1 chilometri in 50 minuti e 26 secondi. Il robot, chiamato Lightning, è stato prodotto da Honor. La gara si è svolta normalmente, con Lightning che ha completato il percorso in tempi record rispetto ai partecipanti umani. La corsa si è conclusa con la vittoria del robot, che ha attraversato il traguardo prima di tutti gli altri concorrenti.

Il nuovo primato nella mezza maratona di Pechino appartiene a un automa: Lightning, un modello prodotto da Honor, ha tagliato il traguardo dei 21,1 km in soli 50 minuti e 26 secondi. La prestazione del robot ha polverizzato il precedente record mondiale stabilito dall’atleta ugandese Jacob Kiplimo a Lisbona, che aveva segnato un tempo di 57 minuti e 20 secondi circa un mese fa. Evoluzione tecnica e prestazioni sul campo. La competizione di Pechino ha evidenziato un salto qualitativo netto rispetto alla prima edizione disputata nel 2025. L’anno scorso, infatti, i 21 partecipanti — tra robot autonomi e controllati da remoto — avevano il vincitore, il Tiangong Ultra del Beijing Innovation Centre of Human Robotics, completare la distanza in 2 ore e 40 minuti, con tempi decisamente superiori a quelli umani.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Record incredibile a Pechino: il robot Lightning vola sui 21 km

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