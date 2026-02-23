Ad Abbateggio nasce il Bosco-frutteto per valorizzare la biodiversità e rilanciare sapori e identità delle aree interne

Martedì 24 febbraio alle 15.30 le prime piantumazioni dei "figli" grandi patriarchi forestali e da frutto d’Italia. Le ragioni del progetto nelle parole del sindaco e del consigliere regionale Antonio Di Marco. Alla cerimonia parteciperà anche Grazia Francescato, già presidente del Wwf Italia Saranno piantumati martedì 24 febbraio alle 15.30 i primi alberi del “Bosco-frutteto della biodeiversità” di Abbateggio che nascerà in via Margherita d’Austria. Lo annuncia il sindaco Gabriele Di Pierdomenico: a dimora sanno messi “figli” dei grandi patriarchi forestali e da frutto d’Italia. L’obiettivo è quello di creare, come detto, un vero bosco con tanto di frutteto. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

