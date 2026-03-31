A Cattolica, durante la settimana di Pasqua, si svolgono diverse iniziative che coinvolgono riti religiosi, spettacoli teatrali, mostre d’arte e degustazioni di prodotti locali. Le attività si svolgono in vari luoghi della città e si concentrano su aspetti legati alla tradizione e alla cultura del territorio. La programmazione si estende su più giorni, offrendo un calendario ricco di eventi.

A Cattolica la settimana si apre e si sviluppa su più fronti, con iniziative che intrecciano memoria, arte contemporanea, teatro e valorizzazione del territorio. Prosegue “Bagnini Bagnanti”, mostra fotografica dedicata ai 60 anni di vita, volti e immagini della Cooperativa Bagnini, allestita dai bagni 42 ai bagni 21. Un percorso espositivo diffuso che racconta, attraverso le immagini, una parte significativa della storia balneare e sociale della città. Mercoledì 1 aprile va in scena lo spettacolo teatrale “Mammut - vita e morte di un’intelligenza artificiale”, con drammaturgia di Rodolfo Ciulla e regia collettiva di Fartagnan Teatro. La rappresentazione andrà in scena alle 21 al Cinema Salone Snaporaz (Piazza Mercato, 15). 🔗 Leggi su Riminitoday.it

© Riminitoday.it - Valconca, una settimana tra riti di Pasqua, teatro, mostre e sapori del territorio

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