Sono in molti a chiedersi cosa succederà stasera, giovedì 23 aprile 2026, nel nuovo appuntamento settimanale di Un posto al sole. I tantissimi fan della fiction partenopea quotidianamente attendono di vedere le vicende dei protagonisti, in onda da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai 3. Gli spoiler fanno sapere che continuerà ad aumentare la rivalità tra Roberto e Stefano Mori. Quella dell'amante di Greta sarà una presenza alquanto ingombrante, sia nella sua sfera personale che in quella privata. Ferri cercherà di contenerla, a risentirne però sarà Michele. Spoiler Un posto al sole 23 aprile 2026: Greta e Cristina si riavvicinano? Bice...🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Un Posto al Sole, spoiler 23 aprile 2026: tensioni tra Ferri e Stefano, Serena fa una scoperta su Maurizio

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