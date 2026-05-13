Stasera su Rai 3 torna “Un posto al sole”, la soap che dal 1996 tiene compagnia a molti spettatori. Le anticipazioni del 14 maggio 2026 segnalano che Greta si trova a tradire qualcuno, mentre Cristina decide di non perdonare. La puntata si concentra sui momenti di tensione tra i personaggi, con sviluppi che coinvolgono i rapporti e le scelte di ciascuno. La serie continua a essere un punto di riferimento per il pubblico italiano.

Torna l’appuntamento serale con Un posto al sole, la storica soap di Rai 3 che accompagna il pubblico dal 1996 e continua a essere uno dei titoli più amati della rete. Ambientata a Napoli e realizzata da Rai Fiction, Fremantle e dal Centro di Produzione Rai partenopeo, la serie non smette di emozionare. Ecco le anticipazioni di giovedì 14 maggio 2026: per Raffaele va tutto a rotoli. Nella puntata precedente del 13 maggio 2026. Mercoledì 13 maggio abbiamo lasciato i protagonisti di Un posto al sole così. La tensione sotterranea tra Ornella e Raffaele, alimentata dalla gelosia del portiere per Vanni, esplode all’improvviso portando i due a un doloroso confronto.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Un posto al sole, le anticipazioni del 14 maggio 2026: Greta tradisce e Cristina non perdona

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