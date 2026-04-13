Martedì sera torna su Rai 3 l’appuntamento con Un posto al sole, la soap che va in onda dal 1996 e che ancora tiene compagnia a molti spettatori. Le anticipazioni del 14 aprile 2026 segnalano che Cristina si mostra rassegnata di fronte a una situazione, mentre Greta si oppone a una decisione. La puntata promette di approfondire le dinamiche tra i personaggi principali e le loro reazioni alle sfide recenti.

Torna l’appuntamento del martedì sera con Un posto al sole, la storica soap di Rai 3 che accompagna il pubblico dal 1996 e continua a essere uno dei titoli più amati della rete. Alle 20.50 ritroviamo i protagonisti della serie ambientata a Napoli, città che fa da cornice alle storie girate e prodotte da Rai Fiction, Fremantle e dal Centro di Produzione Rai partenopeo. Ecco le anticipazioni di martedì 14 aprile 2026. Nella puntata precedente del 13 aprile 2026. Lunedì 13 aprile abbiamo lasciato i protagonisti di Un posto al sole così. Di fronte all’appello di Greta, che prova a spiegare a Cristina la crisi avuta con Eduardo e l’ingresso di un altro uomo nella sua vita, la ragazza esplode in uno sfogo di rabbia e dolore contro la madre.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Un posto al sole, le anticipazioni del 14 aprile 2026: Cristina è rassegnata e Greta si oppone

Un Posto al Sole, anticipazioni dal 6 al 10 aprile 2026: Cristina scopre qualcosa sulla madre Greta e fa perdere le sue tracce© US RaiUna scoperta sulla madre Greta Fournier sconvolge Cristina Ferri nelle prossime puntate di Un Posto al Sole.

Un posto al sole, le anticipazioni del 10 aprile 2026: Cristina sconvolta dalla veritàTorna l’appuntamento del venerdì sera con Un posto al sole, la storica soap di Rai 3 che accompagna il pubblico dal 1996 e continua a essere uno dei...