Tutto quello che succederà nella prossima puntata di Un Posto al Sole, la soap partenopea in onda dal lunedì al venerdì alle 20. 50 su Rai Tre Nuovo appuntamento su Rai Tre con Un Posto al Sole, in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 20.50. Nell' episodio di giovedì 14 maggio, dopo il confronto tra Raffaele e Ornella, il portiere di Palazzo Palladini discuterà anche con Renato, che è stato scelto da Otello come suo successore. Intanto, continuano i malumori a casa Ferri: alla scoperta che la madre abbia tradito Eduardo, Greta non riesce ancora a perdonarla. Ma vediamo dunque più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata della soap.🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Un Posto al Sole, anticipazioni 14 maggio: Raffaele se la prende con Renato, Cristina non perdona Greta

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