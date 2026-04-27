Nelle puntate di questa settimana, Cristina si rivolge a Greta per chiedere supporto contro la decisione del padre di cambiare scuola. La vicenda si sviluppa tra discussioni e confronti, con la giovane che cerca di trovare una soluzione alla situazione. La storyline si concentra sul rapporto tra i personaggi e sulle scelte che devono affrontare nei prossimi giorni.

Un Posto al Sole, anticipazioni dal 4 all'8 maggio. Cristina chiede aiuto a Greta per opporsi alla decisione del padre di farle cambiare scuola. Dopo l’ennesimo rifiuto, tanto duro quanto umiliante, da parte di Eduardo, Stella sceglie di schierarsi al fianco dello zio e del fratello. Nel frattempo, Gianluca scopre che il padre non gli ha detto tutta la verità, mentre il racconto doloroso sulla vicenda del fratello di Anna sembra consolidare il legame tra lei e Alberto. Guido e Mariella, intanto, si apprestano a fare da pacieri tra Massaro, Gerry e Bice, un compito che appare subito tutt’altro che semplice, continuano le anticipazioni di Un Posto al Sole.🔗 Leggi su 2anews.it

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