Un poster per la pace gran finale a Palazzo Ghini | in 552 si sono sfidati a colpi d' arte

Sabato 16 maggio alle 16 si svolgerà l’evento conclusivo del progetto internazionale “Un poster per la Pace” presso la sala conferenze di Palazzo Ghini a Cesena. La manifestazione vedrà la partecipazione di 552 persone che si sono sfidate creando opere d’arte con il tema della pace. Il progetto è promosso annualmente dal Lions Clubs International e organizzato nella città dal Lions Club Cesena, con la presidenza attuale del club locale.

Si terrà sabato 16 maggio alle 16, presso la sala conferenze di Palazzo Ghini a Cesena, la giornata conclusiva del service internazionale “Un poster per la Pace”, promosso ogni anno dal Lions Clubs International e organizzato in città dal Lions Club Cesena, sotto la presidenza per l’anno in corso.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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