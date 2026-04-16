Il concorso del Lions Club ' Un poster per la Pace' verso la fase finale | oltre 550 giovani partecipanti

Il concorso internazionale ‘Un Poster per la Pace’, promosso dal Lions Clubs International e supportato dal Lions Club Cesena, sta per concludersi con oltre 550 giovani partecipanti. La manifestazione, alla sua edizione 2025-2026, si avvicina alla fase finale. La competizione ha coinvolto studenti di diverse nazionalità e si appresta a decretare i vincitori in un percorso che si concluderà nelle prossime settimane.

Il concorso internazionale ‘Un Poster per la Pace’, promosso dal Lions Clubs International e sostenuto dal Lions Club Cesena, è arrivato alle battute finali dell’edizione 2025-2026. Sono stati infatti selezionati i disegni vincitori tra i ben 552 elaborati realizzati dagli studenti del territorio.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Notizie correlate Premiati i ragazzi di tre istituti di Montesilvano dal Lions Club locale per il concorso "Un poster per la pace"Cerimonia di premiazione nella sala consiliare del Comune di Montesilvano per il concorso internazionale promosso dal locale Lions Club “Un Poster... Un poster per la pace: oggi le premiazioni del concorso Lions InternationalSi è svolta nella mattinata di martedì 14 aprile la cerimonia di premiazione del concorso internazionale “Un Poster per la Pace”, promosso dal Lions... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Un poster per la pace: oggi le premiazioni del concorso Lions International; Un messaggio di pace che parte dai banchi: successo per l’Istituto Comprensivo di Allerona al concorso Lions; IC Falcone e Borsellino. Studenti premiati dal Lions CLub per il concorso 'Poster per la Pace'; Torna il concorso Renato Angelucci dedicato ai giovani musicisti. Il Lions Club Ticino Torre del Basto lancia il concorso di poesia Un amico ti mette le aliAttenzione: questo articolo fa parte dell'archivio di Ticino Notizie. Potrebbe contenere informazioni obsolete o visioni da contestualizzare rispetto alla data di pubblicazione. TRECATE/SOZZAGO NO – È ... ticinonotizie.it Lions: oltre 400 disegni per il concorso Un poster per la paceCIVITAVECCHIA - Il Lions Club Civitavecchia Santa Marinella Host anche quest' anno ha promosso il concorso internazionale Un poster per la pace che ha visto la partecipazione ragazze e ragazzi tra ... civonline.it Un progetto di rigenerazione urbana del Lions Club e del Comune candida lo storico abbeveratoio del XVI secolo. - facebook.com facebook