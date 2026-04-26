Massimo Ghini è stato sposato tre volte, con due ex mogli e attualmente con la terza compagna. Dopo due matrimoni di breve durata, l’attuale moglie è da oltre vent’anni al suo fianco. In passato, Ghini ha avuto relazioni con Nancy e Federica, con cui ha descritto differenze significative: con Nancy si divertiva, mentre con Federica ha vissuto momenti difficili. Ora, con Paola Romano, ha trovato stabilità.

Dopo due matrimoni brevi, Massimo Ghini è legato da oltre vent’anni alla moglie Paola Romano: “ Ogni tanto mi dipingono come Jean Paul Belmondo, ma sto con la stessa donna, mia moglie Paola, da 22 anni. Il primo matrimonio, con Nancy Brilli, è stato quello della passione e del divertimento. Poi ho avuto un’altra storia, con la madre dei miei gemelli, Lorenzo e Camilla, di 22 anni. Infine Paola, dalla quale ho avuto Leonardo, 20 anni e Margherita, quasi 18 ”, ha confessato qualche tempo l’attore Chi sono le due ex mogli di Massimo Ghini. Il primo matrimonio di Massimo Ghini è stato quello con la collega Nancy Brilli con cui ha poi mantenuto un rapporto d’amicizia.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi sono le due ex mogli e l’attuale moglie di Massimo Ghini: “Con Nancy divertimento, con Federica un inferno, ora ho la pace con Paola”

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