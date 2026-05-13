Un partito italiano in volo Sondaggi numeri a sorpresa | chi può festeggiare davvero

Da thesocialpost.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un nuovo sondaggio rivela come il panorama politico in Italia mostri una certa stabilità nei numeri complessivi, anche se alcuni spostamenti nelle preferenze degli elettori cominciano a influenzare gli equilibri tra maggioranza e opposizione. I dati, raccolti dall’istituto di ricerca, evidenziano variazioni che potrebbero avere ripercussioni sui futuri scenari politici, mentre i risultati sorprendono rispetto alle previsioni di qualche mese fa.

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Il nuovo sondaggio Swg fotografa un panorama politico ancora stabile nei numeri generali, ma con alcuni movimenti che iniziano a pesare negli equilibri tra maggioranza e opposizioni. A crescere maggiormente sono infatti il Partito Democratico e Futuro Nazionale, il movimento guidato da Roberto Vannacci. In cima alla classifica resta saldamente Fratelli d’Italia, che però continua a rimanere sotto la soglia simbolica del 30%. Il partito della premier Giorgia Meloni si attesta al 28,8%, dato identico rispetto alla precedente rilevazione e lontano dai picchi registrati nei mesi scorsi. Il dato conferma una fase di sostanziale stabilità per il centrodestra, che nel complesso non mostra segnali di espansione significativa.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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