L'ultimo sondaggio Swg per il TgLa7 mostra un aumento notevole nel supporto a un movimento associato al generale Roberto Vannacci, che si distingue tra i partiti con la crescita più significativa della settimana. Il quadro politico rimane stabile, ma si notano alcuni spostamenti interni tra le forze politiche. I numeri evidenziano le variazioni di consenso tra gli elettori e le nuove dinamiche in atto nel panorama politico nazionale.

Secondo l’ultimo sondaggio Swg per il TgLa7, è il movimento legato al generale Roberto Vannacci a registrare la crescita più significativa della settimana, in un quadro politico complessivamente stabile ma con alcuni movimenti interni rilevanti. Il dato principale riguarda il calo di Fratelli d’Italia, che perde lo 0,2% e si attesta al 29,1%, pur restando saldamente primo partito a livello nazionale. Resta invece stabile il Partito Democratico, che conferma il proprio consenso al 21,6%, senza variazioni rispetto alla precedente rilevazione. In crescita il Movimento 5 Stelle, che guadagna un decimale e sale al 12,5%, segnalando un lieve ma costante recupero.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Un partito in volo”. Sondaggio Mentana, numeri clamorosi: chi può festeggiare (e chi si dispera)

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