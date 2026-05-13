Un nuovo defibrillatore a Civitella Cesi nel nome di Ruben Ciarlanti
Durante i festeggiamenti patronali dedicati a Sant’Isidoro, un’associazione locale ha inaugurato e donato gratuitamente un secondo defibrillatore alla comunità di Civitella Cesi. L’evento si è svolto domenica scorsa e rappresenta un passo in avanti per la sicurezza sanitaria del territorio. Si tratta di un’installazione che arricchisce le attrezzature di pronto intervento disponibili nella zona.
Un altro importante passo avanti per la sicurezza sanitaria del territorio. Domenica scorsa, in occasione dei festeggiamenti patronali dedicati a Sant’Isidoro, l’Aps Ruben Ciarlanti ha inaugurato e donato gratuitamente un secondo defibrillatore alla comunità di Civitella Cesi.Il nuovo dispositivo.🔗 Leggi su Viterbotoday.it
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