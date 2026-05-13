Un nuovo defibrillatore a Civitella Cesi nel nome di Ruben Ciarlanti

Durante i festeggiamenti patronali dedicati a Sant’Isidoro, un’associazione locale ha inaugurato e donato gratuitamente un secondo defibrillatore alla comunità di Civitella Cesi. L’evento si è svolto domenica scorsa e rappresenta un passo in avanti per la sicurezza sanitaria del territorio. Si tratta di un’installazione che arricchisce le attrezzature di pronto intervento disponibili nella zona.

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